В Украину вернулись спасенные с Costa Concordia

В воскресенье возвратились на родину 27 из 35 граждан Украины, эвакуированных с потерпевшего крушение возле итальянского побережья судна Costa Concordia.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь украинского МИД Александр ДИКУСАРОВ.

«В аэропорту их встречали представитель МИД, МЧС, а также врач и психолог, которые были в случае необходимости оказать людям помощь», - отметил А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, консулы в Италии выдали всем гражданам Украины свидетельства о возвращении в Украину, поскольку у них не было документов.

Сегодня 23 из 27 украинцев едут в Одессу, один во Львов, два в Симферополь и один остается в Киеве. Трое из 35 человек вчера приняли решение продолжить отдых в Италии, остальные 5 украинцев прибудут на родину завтра-послезавтра.

Круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4,2 тысячи человек, потерпел крушение близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана. По словам капитана, судно напоролось на скалы, которые не были указаны на навигационной карте. В результате происшествия как минимум три человека погибли, не менее 67 пострадали. По последним данным, неизвестна судьба 17 человек.

«Сегодня (в воскресенье - УНИАН) мы встречаем в аэропорту Борисполь две группы украинцев, в составе 27 человек» - сообщил А.ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что по состоянию на воскресенье подтверждена информация о 35 украинцах, которые были эвакуированы с судна Costa Concordia.

«Мы имеем подтверждение точно по 35 гражданам, которые были на борту этого лайнера. Мы этих людей видели, поселили в гостиницах, оформили документы на возвращение на Украину. Сейчас ведется работа нашими дипломатами, уточняются списки наших граждан, которые находились на судне», - добавил пресс-секретарь МИД Украины.