Милиция сосчитала "трофейное" оружие

В Донецкой области милиция в 2011 году изъяла из незаконного обращения 628 единиц огнестрельного оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В 2011 году из незаконного обращения было изъято в том числе 7 автоматов, 23 винтовки, 171 пистолет, 92 обреза, 30 охотничьих ружей, 89 гранат, 147 единиц оружия кустарного производства, 15,5 тыс. патронов, 55,3 кг взрывчатых веществ.

В прошлом году в регионе возросло количество выявленных фактов незаконного обращения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ - 867 фактов (на 34 больше, чем в 2010 году), в том числе огнестрельного оружия – 631 (на 24 больше).