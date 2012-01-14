В Харькове не работает аэропорт

Из-за густого тумана не работает Харьковский аэропорт.

Как сообщили УНИАН в администрации аэропорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями в субботу утром не приземлился и не взлетел ни один самолет.

Задерживается рейс на Киев (аэропорт «Борисполь»), который должен был отбыть из Харькова в 7.50.

В соответствии с расписанием, сегодня днем в Харьков должны прибыть самолеты из Москвы («Внуково»), Хургады и Вены и вылететь в обратных направлениях. Но указанные рейсы также остаются под вопросом, поскольку густота тумана над городом существенно не уменьшилась, отметили в аэропорту.