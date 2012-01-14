В Харькове не работает аэропорт
11:18, 14 января 2012Общество
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Еще не приземлился и не взлетел ни один самолет
Из-за густого тумана не работает Харьковский аэропорт.
Как сообщили УНИАН в администрации аэропорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями в субботу утром не приземлился и не взлетел ни один самолет.
Задерживается рейс на Киев (аэропорт «Борисполь»), который должен был отбыть из Харькова в 7.50.
В соответствии с расписанием, сегодня днем в Харьков должны прибыть самолеты из Москвы («Внуково»), Хургады и Вены и вылететь в обратных направлениях. Но указанные рейсы также остаются под вопросом, поскольку густота тумана над городом существенно не уменьшилась, отметили в аэропорту.
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