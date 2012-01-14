В Крыму установили сотни «тревожных кнопок»

В 270 объектах Крыма ввели так называемые «тревожные кнопки» для экстренного вызова наряда милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

«В 2012 году Управление государственной службы охраны крымского милицейского главка предоставило возможность любому гражданину, нуждающемуся в помощи милиции, осуществить вызов наряда на своих охраняемых объектах», - говорится в пресс-релизе.

Объект, предоставляющий такую возможность, найти легко: на входе разместили наклейки: «Внимание! Здесь вы можете срочно вызвать милицию». «В Крыму уже насчитывается 270 таких объектов, в дальнейшем их количество будет увеличиваться», - заверили в МВД.

Охраняемые объекты находятся в общедоступных местах. Это магазины, аптеки, супермаркеты и т.д. Как правило, они работают круглосуточно.