На Майдане уже торгуют подснежниками

В Киеве начали продавать первые подснежники. Маленький букетик в переходе на Майдане стоит 20 грн, пишет газета "Сегодня".

«Их везут из Крыма. Сейчас они там растут в лесу, горах. Но даже если их выращивают в теплицах, то все равно продажа запрещена — цветы внесены в Красную книгу», — говорит эколог Владимир Борейко.

Штраф за продажу краснокнижных цветов — 100 грн, плюс по 15 грн за каждый цветочек, а в букетике их 50 шт. Итого 850 грн за букет.