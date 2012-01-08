На завтра синоптики обещают мокрый снег

Завтра в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черниговской областях местами ожидается небольшой мокрый снег.

Температура ночью 0-6° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью 7-12°мороза, днем 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории мокрый снег и дождь, температура на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, в Приазовье 1-6° тепла, в Крыму 4-9° тепла. Ветер северный, в Крыму и Приазовье юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области в понедельник местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.