Прокуратура обжаловала условный срок главе РГА за избиение рыбаков

Прокуратура Черновицкой области «в связи с мягкостью наказания» обжаловала в апелляционном порядке приговор Первомайского районного суда Черновцов по резонансному уголовному делу, возбужденному против бывшего председателя Заставновской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА, его брата, зятя и двух охранников пруда, которые в апреле прошлого года за ловлю рыбы на частном пруде жестоко избили и пытали четырех местных рыбаков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

В сообщении напоминается, что в конце декабря прошлого года М.БОЙЧУК, его брат и зять были осуждены за совершение преступления, предусмотренного ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины, к 5 годам лишения свободы каждый с отсрочкой выполнения приговора. В то же время, один из охранников, который также бил рыбаков, осужден на 5,5 лет заключения, другой – на 6,5.

Прокуратура области считает приговор в отношении первых трех фигурантов этого уголовного дела таким, которое «не отвечает содеянному».

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Заставновской РГА М.БОЙЧУК в апреле этого года вместе с родственниками и охранниками на частном пруду жестоко избили четырех рыбаков. Во время обыска в доме М.БОЙЧУКА следователи нашли огнестрельное оружие.

Уголовное дело против бывшего председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА было возбуждено областной прокуратурой по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и по обвинению еще четырех его сообщников в совершении преступлений, предусмотренных ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 УК Украины.

По словам пострадавших рыбаков Василия СЛОБОДЯНА, И.АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, охранники пруда во главе с М.БОЙЧУКОМ били их битами то телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, дав запуганным людям три минуты, чтобы убежать.

В декабре прошлого года во время судебного следствия председательствующий судья Игорь ИЩЕНКО сообщил, что в суд от пострадавших поступили заверенные у нотариуса письменные заявления, в которых речь идет о том, что «подсудимые возместили им причиненный вред, и претензий к ним рыбаки не имеют».