Налоговая провела обыски в офисах, квартирах и автомобилях

Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.

Общий оборот средств центра за время противоправной деятельности составил свыше 300 млн. грн.

При реализации оперативных материалов в целом было проведено 5 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра, из которых изъяты печати фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и 16 тыс. долл.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. По предварительному анализу изъятых бухгалтерских документов и в результате отработки контрагентов конвертационного центра планируется дополнительно взыскать свыше 18 млн. грн. неуплаченных налогов.

Ведется следствие.