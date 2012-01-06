Расследование резонансного ДТП: полетели первые головы

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО отстранил от исполнения обязанностей начальников милиции Хмельницкой и Тернопольской областей на время служебной проверки объективности расследования уголовного дела о резонансном ДТП со смертельным исходом в Хмельницкой области.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, продолжается служебное расследование объективности расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 31 декабря прошлого года на территории Хмельницкой области.

На время проведения служебного расследования В.ЗАХАРЧЕНКО отстранил ряд должностных лиц органов внутренних дел Хмельницкой и Тернопольской областей от исполнения своих служебных обязанностей.

Согласно приказу МВД Украины от 5 января 2012 года, исполнение обязанностей начальника УМВД Украины в Тернопольской области временно возложено на полковника милиции Виктора САКА, в Хмельницкой области эти функции временно возложены на генерал-майора милиции Александра ПРОСОЛОВА.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2011 года в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места события скрылся.

1 января 2012 года в тернопольских интернет-изданиях появилась информация о том, что якобы в том автомобиле Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровский район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на автомобиль Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был разорван и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

5 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО принять исчерпывающие меры по объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Хмельницкой области.

В тот же день в Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области В.ХОПТЯНОМ, передано в Главное следственное управление МВД Украины.