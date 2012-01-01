Смерть в Буковеле: на курорте разбилась украинская телеведущая

На карпатском курорте Буковель, катаясь на лыжах, насмерть разбилась 23-летняя хмельнитчанка Ольга Сахно. Девушка работала ведущей телепрограммы «Ранок на Поділлі» на Хмельницком областном телевидении, преподавала танцы и второй год каталась на лыжах, сообщает "Сегодня".

Трагедия произошла на повороте К (среди лыжников считается опасным местом) с трассы 14-а на подъемник №13. «Там, внизу, есть мост, по которому лыжники переезжают к подъемникам, - рассказывает ее друг Андрей Гуменюк, который в тот день катался с Олей и еще одним приятелем. - Поворот слегка крутоват, но раньше мы всегда переезжали его спокойно».

Проехав мост, товарищи обернулись и не увидели Оли, которая ехала сзади. Девушку нашли бездыханной под мостом. Оля ударилась о перила моста, перелетела через них и упала вниз. Высота там приличная - 10-15 м, а под слоем снега - камни.

Как предполагают ее товарищи, она могла не вписаться в поворот, объезжать кого-то или потерять равновесие. Олины товарищи удивляются, почему там нет улавливающих сеток, как в других опасных местах. Как показало вскрытие, у девушки были переломаны три ребра и разорвано легкое.