Суд обязал отремонтировать помещение «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ»

27 декабря Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым обязал ООО «Триглиф» привести в предыдущее состояние помещение на улице Бассейной, 1/2-а, которое арендуют муниципальная хоровая капелла имени Л.Ревуцкого и издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПУЗАНОВА, иск в суд КП «Киевжилспецэксплуатация» (балансодержатель указанных помещений) подало еще в октябре.

Спор между ООО «Триглиф», которое владеет 631 кв. м на первом этаже дома №1/2-а на улице Бассейной, и другими владельцами и арендаторами помещений дома возник летом 2011 года. Общество самовольно, без согласия совладельцев здания, начало ремонтные работы и демонтировало часть межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами. На письменные претензии КП «Киевжилспецэксплуатация» ООО «Триглиф» не реагировало. Поэтому в октябре коммунальное предприятие обратилось в суд.

8 ноября конфликт обострился, когда представители «Триглифа» почти полностью демонтировали перекрытие и вторглись в помещение капеллы. Тогда усилиями городской власти удалось освободить помещение от представителей указанного общества.

«Киевская власть считает, что отношение к имуществу территориальной общины должно быть бережным. Особенно это касается бизнеса, который благодаря использованию коммунальных помещений получает прибыли. Поэтому власть требует не только ремонта помещения муниципальной хоровой капеллы, но и возмещения ущерба», – отметил А.ПУЗАНОВ.

Ущерб, нанесенный коммунальному имуществу, был оценен в более 153 тыс. грн. Их возмещения КП «Киевжилспецэксплуатация» также требует через суд.