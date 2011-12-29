Сделан первый шаг к объединению МЧС и МВД

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА считает, что объединение МЧС и МВД должно быть подчинено созданию новой конфигурации государственных функций в сфере национальной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, таким образом В.БАЛОГА прокомментировал концепцию реформирования Министерства чрезвычайных ситуаций, которая предусматривает объединение с Министерством внутренних дел.

"Отрадно, что сделан первый шаг к дальнейшему реформированию органов власти, на которые возложена функция общественной безопасности. Отмечу, что коллеги из Минюста в сжатые сроки выполнили большой теоретический проект. Это свидетельствует об общей настроенности на то, чтобы объединить МЧС и МВД, по возможности, быстро. Однако при этом нужно не допустить и спешки", - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, разработка концепции реформирования МЧС стала логическим продолжением административной реформы, начало которой положено еще в 2010 году.

Он также сообщил, что Министерство юстиции уже разработало проекты соответствующего указа Президента Украины, положения о реорганизованном МВД и Госнадзортруда. Теперь эти документы должны пройти процедуру согласования с рядом заинтересованных министерств и ведомств. МЧС также подготовило свои замечания и предложения.

По словам В.БАЛОГИ, цель предложений МЧС заключается в том, чтобы реформирование двух министерств проходило по примеру ведущих стран Европы и новейшему практическому опыту в этой сфере, ведь речь идет не об обычном слиянии двух органов власти, а о создании новой конфигурации государственных функций в сфере национальной безопасности.

"Кое-кто считает, в том числе и в Министерстве чрезвычайных ситуаций, что речь идет о нехитрой манипуляции со структурой, кадрами и финансами двух органов. Это упрощенное, если не сказать, примитивное представление. В своих предложениях МЧС настаивает на том, что такой подход не даст ожидаемого эффекта. И для этого есть достаточно весомых аргументов. Мы лишь застынем на полдороги между Советским Союзом и Европой, когда новая структура якобы и будет иметь европейскую обертку, а по сути останется "совковой". Этого никак нельзя допустить", - предостерегает министр.

Именно поэтому, по словам В.БАЛОГИ, МЧС предлагает в реформировании идти не от интересов ведомства, а от функций, направленных на обеспечение интересов человека и общества.

"Например, МВД нужно лишить несвойственных ему как правоохранительному и силовому органу задач по водительскому всеобучу или предоставлению разрешений на охотничье оружие. Паспортный контроль можно передать тому же Минюсту. Также целесообразно сосредоточить полномочия контрольных органов, которые занимаются безопасностью жизнедеятельности, в едином центре. Есть и другие инициативы по улучшению государственного управления. Их нужно тщательным образом изучить, хорошо посоветоваться и уже потом внести в финальный пакет документов на рассмотрение Президента", - объяснил министр.

В.БАЛОГА также считает необходимым вынести концепцию реформирования МЧС и МВД на общественное обсуждение, поскольку речь идет о проекте, касающемся всех граждан страны.

"Свое слово должны сказать влиятельные общественные организации, в том числе и профессионалы по правоохранному и спасательному дела. Без сомнения, полезной будет экспертиза предложенных изменений законодателями и правозащитниками, специалистами по смежным отраслям. При таком условии в государстве будет принято максимально взвешенное, всесторонне продуманное и легитимное решение", - убежден руководитель МЧС.