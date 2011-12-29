СМИ, где будут объявления о вызове в суд (список)

Кабинет министров Украины утвердил перечень печатных средств массовой информации местной сферы распространения, в которых в 2012 году будут размещаться объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц и свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующее правительственное распоряжение, проект которого разработал Минюст, было принято на заседании правительства.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, распоряжение правительства издано во исполнение требований Кодекса административного судопроизводства и Гражданского процессуального кодекса Украины, положениями которых предусмотрено, что печатное средство массовой информации, в котором размещаются объявления о вызове в течение следующего года, определяется Кабинетом министров Украины.

Перечень печатных СМИ местной сферы распространения составлен в соответствии с предложениями Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

В частности, для размещения объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц и свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно, на 2012 год определены следующие печатные СМИ: Крым - «Крымские известия», Винницкая область – «Вінниччина», Волынская – «Волинь-нова», Днепропетровская – «Вісті Придніпров’я», Донецкая – «Донбасс-неделя», Житомирская – «Житомирщина», Закарпатская – «Новини Закарпаття», Запорожская – «Запорізька правда», Ивано-Франковская – «Галичина», Киевская – «Київська правда», Кировоградская – «Народне слово», Луганская – «Наша газета», Львовская – «Експрес», «Високий замок», Николаевская – «Рідне Прибужжя», Одесская – «Одеські вісті», Полтавская – «Зоря Полтавщини», Ривненская – «Вільне слово», «Вісти Рівненщини», Сумская – «Сумщина», Тернопольская – «Свобода», Харьковская - «Слобідський край», Херсонская – Наддніпрянська правда», «Новий день», Хмельницкая – «Подільські вісті», Черкасская – «Нова доба», «Черкаський край», Черновецкая – «Буковина», «Свобода слова», Черниговская – «Деснянська правда», Киев - «Хрещатик», Севастополь – «Севастопольские известия».