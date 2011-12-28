В Новогоднюю ночь на Майдане - танцы и огненное шоу

Киевская городская государственная администрация приглашает киевлян и гостей столицы встретить Новый год на главной площади страны – Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, праздник встречи 2012 года состоится под лозунгом «Приветствуем год Евро-2012 в Украине!».

По информации организаторов мероприятия, дух футбольного праздника будет царить в стране с первой минуты Нового года.

С Новым 2012 годом киевлян и гостей столицы поздравит со сцены председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Будут поздравлять гостей праздника и известные украинские исполнители. В концертной программе примут участие: группы «ВВ», «ТНМК», «Скрябин», «Мед Хедз», «Время и Стекло», победительница «Евровидения» РУСЛАНА, ЭРИКА, Коля СЕРЬГА и другие. Артисты обещают зрителям новые песни, новогодние хиты и специальные футбольные посвящения Евро-2012, Украине, нашей национальной сборной по футболу.

Также во время шоу-программы планируется использовать несколько новых для Украины спецэффектов и презентовать лучшее в стране огненное шоу, учитывая, что 2012 – год Дракона.

Новогодняя шоу-программа на Майдане Незалежности начнется 31 декабря в 21.00 и продлится до 2-х часов ночи 1 января. В прямом эфире новогоднее шоу можно будет увидеть на телеканалах «М1» и ТРК «Киев». Повтор в записи – на Первом Национальном.

Как напомнили в КГГА, сценический комплекс на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь будет напоминать футбольное поле с «золотыми воротами». Такой концепт будет реализован благодаря нестандартным конструкциям и специальным экранам. Импровизированные футбольные ворота будут построены из 40-метровых светодиодов. Вся потребляемая мощность сценического комплекса и телевизионной техники будет обеспечиваться исключительно генераторами и не повлияет на энергообеспечение города.

Будут праздновать на Майдане Незалежности и Рождество Христово. Концерт 7 января 2012 года начнется в 14.00. А 19 января киевляне отметят Крещение на Оболонский набережной возле Свято-Покровского собора и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».