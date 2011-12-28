Два милиционера осуждены за пытки

03:33, 28 декабря 2011
Общество
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И еще три года нельзя работать в милиции

В Донецкой области двое работников милиции за превышение служебных полномочий и применение пыток к подозреваемому приговорены к четырем годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в ходе доследственной проверки по заявлению о краже двое правоохранителей проводили опрос жителя г. Снежное. При проведении опроса милиционеры принуждали гражданина к даче заведомо ложных показаний, оговаривавших его в совершении указанной кражи. Получив отказ, работники милиции начали оскорблять мужчину и применять к нему физическую силу, тем самым унижая его честь и достоинство. Так и не получив признательных показаний, потерпевшего отпустили.

Как сообщил начальник отдела участия прокуроров в рассмотрении дел Апелляционным судом Донецкой области Феликс КАШАРСКИЙ, по данному факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

«Снежнянский городской суд приговорил бывших милиционеров к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года. Также суд постановил взыскать с осужденных в пользу потерпевшего 20 тыс. грн. в счет возмещения причиненного морального вреда», - сказал Ф.КАШАРСКИЙ.

Он также отметил, что постановлением судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Донецкой области приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений.

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