Поезд Одесса-Москва насмерть сбил мужчину
14:33, 27 декабря 2011Общество
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В Черниговской области
В Черниговской области сегодня ночью поезд "Одесса-Москва" насмерть сбил мужчину. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Трагедия произошла на железнодорожной станции "Носовка". Поезд № 24 сообщением "Одесса-Москва" смертельно травмировал мужчину. Личность погибшего устанавливается. Остановки движения поездов не было.
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