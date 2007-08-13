Туристический теплоход врезался в опору моста через Дунай

Туристический речной теплоход врезался в опору моста через реку Дунай в австрийской столице г.Вена.

О жертвах не сообщается.

Как передает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей, государственный оператор железнодорожного сообщения Австрии OEBB принял решение прекратить по мосту движение трамваев - одного из основных видов общественного транспорта Вены - из-за опасений, что столкновение могло вызвать повреждения конструкции моста. Если опасения властей не подтвердятся, мост будет открыт для движения через нескольких часов.

По предварительным данным венской полиции, капитан, проходя под мостом, забыл включить автомат, убирающий надстройки.