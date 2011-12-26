Выпуск учебников - это потерянные деньги

Счетная палата заявляет, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта на протяжении последних 9 лет не обеспечивает надлежащей координации работы по изданию учебников и неэффективно, неэкономно и с нарушениями использует бюджетные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, это выяснилось по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных в 2010-2011 годах на обеспечение учебных заведений учебниками и пособиями.

В сообщении отмечается, что государственный заказ на изготовление и доставку учебников, который утверждается практически в конце бюджетного года, является формальным и не выполняет функций государственного регулирования этой сферы и фактически не влияет на выпуск учебной литературы. При технологии изготовления учебников до пяти месяцев постоянной является практика направления средств на эту цель за два-три месяца до начала учебного года.

В итоге для срочного изготовления учебников издательство закупало бумагу по ценам, выше рыночных на 30-40 процентов, в результате чего неэффективно использованы 6,9 млн. грн. бюджетных средств.

Минобразования не проверил производственные мощности победителя тендерных процедур по предоставлению полиграфических услуг ООО "Побутелектротехника", которое оказалось фактически посредником, а не исполнителем заказа. Поэтому после выпуска 10 наименований учебников на счете предприятия осталось от 66% до 84% полученных средств, что привело к дополнительным расходам из бюджета 5,9 млн. грн.

Непрозрачна и процедура конкурсного отбора учебников и принятие решений по их изданию, отметили в Счетной палате. Так, на выпуск 24 учебников, которые не подавались на конкурс или не стали в нем победителями, с нарушением действующего законодательства использованы 30,9 млн. грн. В то же время в 2010 году не выданы 20 наименований учебников-победителей и 50 – в 2011-м.

Однако, не обеспечив своевременного направления средств для планомерного изготовления учебников, Минобразования избежал ответственности, передав все полномочия в этой сфере Институту инновационных технологий и содержания образования. Вместе с тем, это учреждение, должным образом не организовав своевременное выполнение поставленных задач, дало разрешения издательству на коммерческую печать. Как следствие, стоимость учебника выросла в 2-3 раза.

При этом в 2010-2011 годах, в связи с задержкой с обеспечением учеников учебниками, их покупали на собственные средства до 35% опрашиваемых, а учебная литература, напечатанная по госзаказу, хранилась на складах производителей на протяжении двух месяцев. Кроме того, внедренный институтом несовершенный порядок определения реальной потребности в учебниках привел к избыточному выпуску 515,7 тыс. экземпляров, которые фактически не используются, тогда как на их издание израсходованы 8,6 млн. грн. из государственного бюджета.

Основная причина указанных нарушений - неудовлетворительная организация работы Минобразования. Направленные из бюджета 319 млн. грн. на выпуск учебников не обеспечили потребностей учебных заведений в современной учебной литературе. В частности, не обеспечены учебниками ученики с особыми потребностями и дети национальных меньшинств, для которых отдельные наименования не издавались ни разу за последние 20 лет.

Аудиторы отметили, что при условиях экономного и эффективного использования бюджетных средств только в 2010-2011 годах можно было дополнительно издать 3,4 млн. учебников, или почти на четверть больше изданных.