В центре Запорожья ограбили ювелирный магазин

В центре Запорожья неизвестный, вооруженный пистолетом, ограбил ювелирный магазин "Златая цепь", сообщает газета Сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"В ювелирный магазин днем вошел неизвестный мужчина и попросил показать ему золотую цепочку. Полюбовавшись ювелирным изделием, мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в потолок. После чего приказал продавцам лечь на пол. Налетчик разбил несколько витрин, выгреб их содержимое, и скрылся" - сообщает источник.



Также, по данным источников, персонал магазина не смог воспользоваться "тревожной кнопкой", поэтому милиция прибыла поздно.



Территория возле ограбленного магазина, огорожена милицией. На месте происшествия работает экспертно-криминалистическая группа ГУ МВД в Запорожской области. Следствие устанавливает тип оружия, из которого стрелял грабитель, и размер ущерба.



Как рассказали продавцы магазинов, находящихся рядом с ювелирным, в момент ограбления они не заметили ничего подозрительного: "события разворачивались лишь в магазине".



Правоохранительные органы Запорожья пока не дают официальных комментариев.



