В Киеве планируют открыть магазин духовной литературы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, об этом шла речь во время встречи в рамках круглого стола на тему: «Новая редакция Закона Украины «О защите общественной морали» и взаимодействие государственных (муниципальных) учреждений и религиозных организаций».

По словам А.БРИГИНЦА, на обращение участников заседания - руководителей крупнейших религиозных общин Киева - открыть в центре Киева магазин духовной книги, председатель КГГА Александр ПОПОВ пообещал найти соответствующее помещение.

«Очень быстро и оперативно было принято решение по одной из предложенных руководителями религиозных общин идей: создать в центральной части города Киева магазин или отдел, где продавалась бы религиозная и духовная литература», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По предложению председателя КГГА Александра ПОПОВА, такой отдел, вероятно, будет создан в муниципальном книжном магазине «Сяйво книги».

«Следовательно можно говорить о том, что встреча уже дала конкретный результат. Все остальные идеи и предложения находятся на стадии обсуждения и, вероятно, выльются в решения Киевсовета и распоряжения КГГА», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

По мнению председателя комиссии, секция духовной и религиозной литературы будет открыта в муниципальном магазине «Сяйвое книги» уже после Крещения и станет определенным спасением для книжного магазина, поскольку сегодня полки этого заведения полупусты.