На рынках Киева очень высокий процент нелегалов

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ подписал меморандум с представителями столичных рынков и Главным управлением МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщает пресс-служба КГГА, основная цель документа – налаживание эффективного сотрудничества между властью, бизнесом и правоохранительными органами, чтобы достичь прозрачных и равных правил работы для всех мелких предпринимателей, которые работают на рынках столицы.

«Мы хотим создать такие правила игры на рынке, которые будут понятны для администрации, для предпринимателей и правоохранителей. Наша задача – дать возможность людям нормально и спокойно работать, развиваться, зарабатывать средства, платить налоги в городской бюджет. Мы понимаем важность мелкого бизнеса и с точки зрения предоставления целого разнообразия услуг, и с точки зрения социальной защиты. От имени городской власти, я хочу выразить наше твердое желание наладить сотрудничество и создать достойные условия для киевлян», – сказал А.ПОПОВ.

Меморандум предусматривает создание единых норм работы для всех рынков и предпринимателей, которые на них работают; решение вопросов упрощения процедуры землеотвода и продления договоров аренды; размещение социальной инфраструктуры, например, аптечных киосков, медицинских кабинетов и оборудования, создание условий для людей с особыми потребностями; благоустройство территорий и размещение временных конструкций.

Также подписанты меморандума договорились стать партнерами в борьбе с коррупцией, ведь, по информации предпринимателей, на рынках города очень высокий процент нелегалов, которые работают без документов и не платят налогов.

«Мы уже сейчас многое делаем для преодоления этой ситуации. Я просил бы вас быть активными и сообщать нам все факты вымогательства взяток, лоббирования собственных интересов со стороны чиновников, злоупотреблений служебным положением. Мы хотим создать действительно комфортные, законные и прозрачные условия для развития малого бизнеса в столице, но нам не справиться без вашей помощи», – отметил А.ПОПОВ, обращаясь к предпринимателям.

До конца этого года в КГГА будет создана рабочая группа, которая займется разработкой плана мероприятий в рамках меморандума, и сразу же приступит к его выполнению.

Текст меморандума прошел обсуждение во всех районах города. В течение 3-х месяцев его изучали и корректировали предприниматели каждого из 98 рынков столицы, говорится в сообщении.