В Луцке стартовала акция «Подари ребенку вышиванку»
02:49, 21 декабря 2011Общество
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Мастер-классы и консультации для родителей
В Луцке стартовала благотворительная акция «Подари ребенку вышиванку».
Акция будет длиться до Пасхи, сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого городского совета.
Цель акции - привлечение жителей Луцка к вышиванию детских рубашек с последующим вручением их сиротам или детям, лишенным родительской опеки.
Будут проходить мастер-классы и профессиональные консультации для родителей, которые желают изготовить вышиванки собственноручно.
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