В Луцке стартовала акция «Подари ребенку вышиванку»

В Луцке стартовала благотворительная акция «Подари ребенку вышиванку».

Акция будет длиться до Пасхи, сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого городского совета.

Цель акции - привлечение жителей Луцка к вышиванию детских рубашек с последующим вручением их сиротам или детям, лишенным родительской опеки.

Будут проходить мастер-классы и профессиональные консультации для родителей, которые желают изготовить вышиванки собственноручно.