В МВД задумались над идеей ювенальной милиции

В Министерстве внутренних дел выступают за создание отдельного специализированного подразделения - ювенальной милиции, направленного на защиту прав ребенка.

Как сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью МВД, об этом сообщила начальник Управления профилактической работы среди детей Департамента профилактики правонарушений МВД Украины Ульяна КОТЛЯРОВА сегодня во время встречи с Уполномоченным Президента по правам ребенка Юрием ПАВЛЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день организация работы подразделений уголовной милиции по делам детей нуждается в безусловном переформатировании с целью обеспечения правовой и социальной защиты детей и профилактики правонарушений среди них. Как отметила У.КОТЛЯРОВА, сотрудники уголовной милиции по делам детей привлекаются к проведению разноплановых оперативно-профилактических мероприятий и отработок и охране общественного порядка, что, в свою очередь, не дает возможности исполнять непосредственные обязанности по реализации поставленных перед службой задач.

Поэтому, по ее убеждению, в настоящее время необходимо сохранить целостность службы и ее профессиональное ядро, создав подразделение - ювенальной милиции, которое бы комплексно обеспечивало защиту детей в тесном сотрудничестве с правительственными и неправительственными организациями.

«Создание отдельного специализированного подразделения – ювенальной милиции будет способствовать профессиональному решению проблем в детской среде, недопущению совершения в отношении к ним жестокости и насилия, а также своевременному выполнению поставленных перед службой задач», - подчеркнула У.КОТЛЯРОВА.

Как показывает практика, отметила она, аналогичные подразделения эффективно функционируют во многих странах, в частности Канаде, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Эстонии и Польше, где в составе полиции существует практика «детской» специализации отдельных подразделений, которые занимаются профилактикой или превенцией правонарушений.

«При создании модели ювенальной милиции, которую мы вам сегодня предлагаем, мы отталкивались от сегодняшних реалий и менталитета нашего общества, - подчеркнула У.КОТЛЯРОВА, обращаясь к Ю.ПАВЛЕНКО. - Я убеждена, что при доработке структуры и с учетом ваших предложений мы получим целостный продукт, который будет отвечать европейским стандартам в сфере правовой и социальной защиты детей».