Попов: искусственная елка – это непростая тема...

Власти столицы предложат киевлянам самим выбрать вариант главной новогодней елки-2013.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенного заседания коллегии КГГА председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

«Что касается дальнейших наших шагов, то я предложил такую тему, и хотел бы уже сегодня это поручить нашим службам и, прежде всего, – вам, Леонид Михайлович (НОВОХАТЬКО, заместителю председателя КГГА – УНИАН). Я думаю, что после проведения новогодних праздников мы обязательно предложим киевлянам выразить свое виденье новогодней елки-2013. Имею в виду в следующем году. Провести соответствующий конкурс за несколько месяцев, определить победителей, мотивировать победителей, как мы это иногда делаем», - сказал А.ПОПОВ.

Он считает, что конкурс должен быть завершен уже где-то в марте, чтобы за девять месяцев, которые останутся до праздника встречи Нового года, заказать и изготовить новую елку, если речь будет идти об искусственной.

«Или, может быть, мы вернемся к каким-то другим вариантам. Я сейчас вижу много сюжетов о Ватикане, что там украинская елка с Карпат представлена. Может, такой вариант нам нужно выбирать и пожертвовать одной елкой (живой – УНИАН) для Киева», - также добавил председатель КГГА.

Возвращаясь к новогодней елке-2012, А.ПОПОВ подчеркнул, что все же считает правильным, что столица отказалась от уничтожения очередных 450 елок, которые ежегодно вырубались для главной елки страны. При этом он также обратил внимание на существующие ограничения, которые возникли при установлении искусственной елки. В частности, из-за того, что она достигает высоты 40 м, ее пришлось делать именно в форме конуса, и это является техническим требованием. «Мы пошли на определенные эксперименты, потому что искусственная елка – это непростая тема, это определенные ограничения в возможностях…», - отметил руководитель КГГА.

Относительно оформления елки, то, по его словам, хотелось соединить и современность, и требования, учитывая, что елка искусственная. И при этом сохранить украинский колорит, а также поддержать тему Евро-2012.

На сегодняшний день, как было проинформировано на коллегии, уже есть все разрешения, необходимые для эксплуатации главной новогодней елки на Майдане Незалежности. В 14.00 планируется провести пробный пуск зажигания огней на ней. А.ПОПОВ обратил внимание на то, что впервые елку будут украшать, кроме светодиодных гирлянд, плазменные экраны. На этих экранах будут изображения украинских орнаментов из разных регионов страны, и сейчас проводится работа по написанию соответствующих программ.

В конце коллегии А.ПОПОВ пригласил всех на официальное зажигание огней новогодней елки-2012 на Майдане Незалежности в 17.00.

Как сообщал УНИАН, нынешняя главная елка – искусственная - была профинансирована спонсорами – благотворительным фондом «Таврийские игры». Город израсходовал средства только на ее украшения и некоторые организационные мероприятия, касающиеся новогодних празднований.

В частности, по данным начальника Главного управления культуры и искусств КГГА Светланы ЗОРИНОЙ, из городского бюджета предусматривались расходы в размере только в сумме 400 тыс. грн. Она отметила, что эти средства пойдут на получение экспертиз по установке новой главной новогодней елки, соответствующих разрешений, оплату проектных работ, работу крана, оплату “Киевэнерго” за потребленную электроэнергию (огни на елке будут гореть почти непрерывно, начиная с 19 декабря и до 14 января).