Киев даст 10 земельных участков под общежития для учителей

Киевские городские власти определили 10 земельных участков, на которых будут сооружены общежития для учителей. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии исполнительного органа Киевсовета (КГГА) сообщил городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам мэра, вопросы утверждения этих участков будут вынесены на ближайшую сессию Киевсовета, и уже в ближайшее время начнется строительство нового жилья.

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил председателям районных администраций принять необходимые меры по завершению ремонтных работ в помещениях заведений образования и благоустройства их территорий, обратив особое внимание на противопожарную безопасность, соблюдение санитарных норм и охрану жизни и здоровья детей.