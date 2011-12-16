СБУ задержала за взятку прокурора и судью

В Волынской области сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили коррупционную деятельность прокурора Киверцивского района и заместителя председателя районного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, судья требовала от местного жителя 5,5 тыс. долл. за вынесение его близкому родственнику менее сурового приговора, не связанного с лишением свободы. В случае неуплаты средств угрожала заключить в тюрьму обвиняемого на семь лет.

Часть этой суммы назначалась прокурору района за отказ от обвинения по одному из инкриминируемых преступлений, а в дальнейшем не обжалования приговора суда, отметили в СБУ.

14 декабря в помещении районной прокуратуры сотрудники СБУ задержали «на горячем» прокурора во время получения им взятки. После этого была задержана и судья.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом, которое занимает ответственное положение по предварительному сговору группой лиц). Правонарушителям угрожает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.