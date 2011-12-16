Азаров считает европейскими зарплаты в 5-7 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает европейскими зарплаты в Украине на уровне 5-7 тыс. грн., которые превышают зарплаты в Греции и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил вчера журналистам после открытия нового детского сада в одном из районов Киева.

В частности, премьер-министр подчеркнул, что накануне посетил одно современное предприятие под Киевом, которое проводит модернизацию, что позволяет выплачивать рабочим высокую зарплату.

«Конечно, чувство гордости за то, что можем создавать такие предприятия, есть. Конечно, есть проблемы, связанные с тем, чтобы как можно быстрее модернизировать нашу экономику… Однако приятно было отметить, что когда я подходил к рабочим и спрашивал, какая заработная плата: от 5 до 7 тыс. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что средняя зарплата по Украине составляет 2,8 тыс. грн.

«Что такое 7 тыс.? Это уже европейский уровень зарплаты. В Греции, например, ниже, в Польше примерно так», - отметил Н.АЗАРОВ.

По мнению премьера, с зарплатой в 5-7 тыс. грн. в Украине можно решить жилищную проблему, поскольку такой уровень зарплат дает возможность предоставлять долгосрочные кредиты.

Вместе с тем, по словам Н.АЗАРОВА, повышения зарплаты в Украине можно добиться только путем модернизации производства.