Предприниматели протестуют против законопроекта о внутренней торговле

15 декабря в Запорожье не работали торговые ряды большинства рынков. Около тысячи предпринимателей-«рыночников» оставили рабочие места, чтобы провести перед зданием Запорожской ОГА акцию протеста против законопроекта о внутренней торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся на площади перед облгосадминистрацией под лозунгами «Вернем Украину гражданам, заберем Украину у олигархов», «Запорожцы против лжереформ», «Требуем включить налоговый кодекс в налог на роскошь», «Депутаты, не помогаете нам, так не мешайте!» митингующие установили перед зданием облгосадминистрации две новогодние елки с надписями «для олигархов» и «для народа Украины».

Под каждую из них принес подарки одетый в костюм Деда Мороза с маской – изображением лица Н.АЗАРОВА. Актер, представленный митингующим, как – «Дедушка Азаров», положил под елку «для олигархов» игрушечный автомобиль, вертолет и кейс с долларами, а под елку для народа Украины несколько горстей мелочи, после чего озвучил новогоднее пожелание народу: «С Новым годом! Голод и холод пройдем вместе!».

По словам организаторов митинга - представителей Запорожского Союза предпринимателей «Ника», данное театрализованное представление перед зданием Запорожской ОГА было организовано с целью «показать реальное отношение власти к народу Украины в целом и к представителям малого и среднего бизнеса – в частности».

«Все, что было удалено из Налогового кодекса, по нашим настойчивым требованиям, мы увидели в законопроекте о внутренней торговле. Он предусматривает сплошные проверки и штрафы. Контролирующие органы смогут беспрепятственно заходить к предпринимателю на склады и домой, и мы не имеем права их не впустить», - пояснили участники акции протеста.

По словам заместитель главы Запорожского Союза предпринимателей «Ника» Владимира КОРЯКИ, с помощью таких действий власть «опять вгоняет людей в тень, создает поле для коррупции»

«Представьте, чиновники, у которых есть возможность наложить штрафы в сумме 34 тыс. грн., 17 тыс. грн - это огромное поле для коррупции, для взяток», - пояснил В.КОРЯКА.

Он так же заявил, что запорожские предприниматели начали переговоры с предпринимателями других областей Украины о проведении Всеукраинской акции протеста против законопроекта о внутренней торговле и уже собирают средства на проведение данной акции.