Больше тысячи мировых компаний получили предложение из Херсона

Глава Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК обратился к руководству более чем тысячи инвестиционных и финансовых компаний мира многих стран Европы, Америки, России, Ближнего и Далекого Востока, Австралии с предложением присоединиться к начатому процессу реформирования региона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской ОГА, губернатор предложил познакомиться с возможностями Херсонской области – уникального края Юга Украины путем посещение сайта www.khersonregionguide.com, который был создан при участии областной власти для максимально оперативной и комфортной коммуникации с инвесторами со всего мира.

В частности, Херсонский губернатор обратился к таким компаниям как Barclaysplc, Rothschild, CapitalGroupCompaniesInc, TheCarlyleGroup, BNP Paribas, AXA, StateStreetCorporation, JP MorganChase&Co, Citibank, Legal&GeneralGroupplc, VanguardGroupInc, UBS AG, MerrillLynch&CoInc и еще около 1,1 тыс. инвестиционных и финансовых компаний.

В своем письме к наиболее конкурентоспособным инвесторам мира Н.КОСТЯК отметил следующее: «С целью стремительного развития вверенного мне региона, совместно с местной общественностью было решено открыть потенциал Херсонской области всему миру. Мы предлагаем присоединиться к начатому процессу реформирования нашего региона. Для этого инвесторам созданы прозрачные и комфортные условия работы, которые продолжают совершенствоваться. Одним из наиболее действенных инструментов реформ мы считаем инвестиции, которые способны обеспечить стабильную прибыль для инвестора и всестороннее развитие территории, а также улучшить качество жизни людей. Херсонская область – это сочетание уникальных сельскохозяйственных и рекреационных возможностей, логистических преимуществ, научного, энергетического, промышленного потенциала, и много другого».

Кроме того, Н.КОСТЯК сообщил, что «по территории наш край равняется таким странам как Бельгия или Израиль. Верю, что инвесторам будет интересное сотрудничество с нами. Первые консультации с заинтересованными сторонами я готов проводить в удобное для них время и удобным путем, например, через Skype».