Новый газовый договор: катастрофа, которая не случилась или которую просто отложили?

О необходимости пересмотра газовых контрактов власть говорит постоянно. Украинское общество не без напряжения ожидает, во что выльются двусторонние газовые переговоры по пересмотру цены на газ. Потому что и сообщение премьер-министра Азарова об уже почти дозревшем новом соглашении и заявления председателя Газпрома Алексея Миллера о конструктивном ходе переговоров приправляются комментариями паркетных политологов о том, что часть украинских газовых активов все же придется отдать России - за скидки на газ. В кулуарах эксперты, близкие к Банковой, убеждают журналистов, что и у европейских стран тоже нет своих “национальных” ГТС, там, мол, все общее, европейское. Одним словом, с представителями СМИ работают в понятном направлении. К будущим газовым соглашениям, которые готовятся в очень закрытой обстановке, которых никто и не видел, журналисты и эксперты относились как к апрельским Харьковским. Наконец, в прошлую субботу в одном из влиятельных украинских СМИ появилось изложение нового украинско-российского газового соглашения. Почему проект для узкого круга людей все же был обнародован? Есть несколько версий. Первая: внутри властной команды существуют неоднозначные подходы относительно российско-украинского сотрудничества, поэтому тот, кто недоволен предлагаемыми раскладами, решил поделиться с обществом тем, как без его участия будут “сдавать Украину”. Другая версия, что этот проект предлагался Россией, как окончательный, а украинская власть, понимая, что это полная сдача интересов, сама передала российский проект журналистам.

Третий вариант. Власть передала проект самого жесткого газового соглашения, по которому Украина отдает России вообще все, чтобы потом, когда все произойдет в действительности, восприятие общества было не таким острым. Мол, сдали-то гораздо меньше, чем могли, чем от нас требовали.

Напомним, что этим проектом предлагается создать два совместных предприятия. Первое руководило бы магистральным газопроводом и подземными хранилищами (сначала его акционерами должны были бы стать Россия и Украина, а затем - присоединиться Европа в виде дружественных Газпрому компаний), второе совместное предприятие занималось бы внутренним газораспределением. То есть Газпром должен будет получить контроль над всеми газовыми трубами Украины. Мы позвонили экспертам, чтобы расспросить об их отношении к проекту и о перспективах выживания украинской экономики в условиях высокой цены.

Сергей Дяченко, ведущий эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова: ДЛЯ ЧЕГО СТРАНЕ, У КОТОРОЙ ЗАПАСОВ ГАЗА НА ТРИСТА ЛЕТ, ЗАБОТИТЬСЯ О НАШЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ? Все давно знали, что россияне хотят получить контроль над магистральной трубой и подземными хранилищами. Но новым проектом они заявили о еще одном желании – контролировать наш внутренний рынок. Облгазы, на базе которых они хотят сделать второе (первое – совместное предприятие по ГТС и “подземки”) совместное предприятие, это – транспортировка, сбыт газа населению и бюджетной сфере, вся телеметрическая и биллинговая система, вся кредитная история населения, их платежи, неплатежи, все списки избирателей. Представьте себе на секунду: все 18 миллиардов кубов газа, система, которая контролирует треть внутреннего рынка газа, формирует региональные балансы и имеет вентиль, который включает и исключает газ в случае неплатежей, переходит в руки “стратегического партнера”. Это первый шаг к полному контролю внутреннего рынка газа. Это соглашение позволит реализовать давние планы по приватизации добывающих компаний Черноморскнафтогаз и Укргазвидобування. Приватизация этих двух компаний будет значить, что от схемы поставок социального газа нужно будет отказываться. Частные компании дают по рыночным ценам. Для чего россиянам газопроводы, которые работают на внутренний рынок? И если им отдать, у них есть рубильник, то они даже зимой смогут отключать газ. У нас сейчас на отключение во время отопительного сезона действует мораторий. Но в случае принятия вышеупомянутого соглашения мораторий не будет действовать. Да и, если рассуждать чисто теоретически... Украина не должна терять от СП. Для чего оно нам? Какие будут платежи от транзита? Непонятно. Пойдем дальше: Украина является членом Энергетического содружества. Оба гипотетических совместных предприятия подпадают под требования законодательства ЕС. Одновременное владение транспортными активами и облгазами противоречит третьему энергопакету. Согласно третьего энергопакета, нельзя, чтобы поставщик (Газпром) владел также транспортными активами. И Украине в случае реализации придется отказываться и от Энергетического содружества, и от Соглашения об Ассоциации. Проект нового соглашения – это заход противника с тыла и флангов. Это удар по евроинтеграции. Это блокирование энергосбережения. Потому что для чего стране, у которой запасов газа на триста лет, заботиться о нашем энергосбережении?

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”: СЕГОДНЯ НА КОНУ СТОИТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ Каждое очередное повышение цен на газ сопровождалось масштабными медиакампаниями по поводу того, что экономика Украина не выдержит существующей цены на газ. Так было, когда цена выросла почти двукратно: с 50 долларов до 95 долларов. В настоящее время мы имеем беспрецедентно высокую цену. С точки зрения макроэкономических подходов и адекватности формулы заложенной в контракт, такая цена - критическая для украинской экономики. Но невзирая на постоянный рост на протяжении пяти лет цен на газ, корпоративные показатели финансово-промышленных групп шли вверх. Исключение – это временной период 2008 – первая половина 2009 года, когда прошла первая волна финансового кризиса и обвал металлургических рынков. Впрочем, обвал украинской экономики повлекла не высокая цена на газ, а низкие цены на металлопродукцию. Потому и сейчас сетования, что украинская экономика не выдержит высоких цен на газ (а теперь они достигают своего пика) и тенденция к снижению начнется лишь во втором квартале следующего года – своеобразная попытка обосновать будущую сдачу ГТС в обмен на ценовые преференции.

Если анализировать то, что называется украинская экономика, то мы увидим, что ее львиная доля находится в секторе олигархономики. А там работает несколько иная бухгалтерия, которой мы не видим. Официальная бухгалтерия публично показывает убыточность функционирования целого ряда предприятий и из этой официальной статистики можно сделать выводы, что корпоративную экономику будет ожидать коллапс при такой высокой цене. А в действительности мы видим офшоризацию экономики страны, экономика же ведущих ФПГ давно офшоризована! Далеко не все прибыли получаются в Украине. Далеко не все полученные прибыли возвращаются в Украину. Тогда становится понятно, почему при постоянном росте цен на газ мы не видим банкротства СКМ (но видим рост СКМ) или группы Фирташа. Мы видим лишь то, что нам показывают. Но в действительности ситуация выглядит иначе. Мы видим верхушку корпоративного айсберга. А на корпоративном уровне каждая из ФПГ находит свой вариант решения газового вопроса.

По этому соглашению, проект которого обнародовали, Газпром контролирует все. Не должно быть иллюзий. Если даже представить, что правительство Украины сохранит контроль, то это не более чем иллюзия сохранения контроля.

После газового кризиса 2009 года один из ряда неофициальных выводов международных экспертов заключался в том, что украинская сторона не имеет полного суверенитета в газовом вопросе. Это было сказано в 2009 году по итогам газового кризиса, когда 100% НАК Нафтогаза было в руках государства. Что будет, когда Газпром получит даже не контрольный пакет, а больше? Понятно, что, кроме базового соглашения, могут быть другие сопроводительные документы, которые будут регламентировать ту или другую сферу совместной деятельности. В упомянутом проекте не указывается, где будет зарегистрировано совместное предприятие или консорциум. В какую юрисдикцию попадут эти совместные предприятия. Если это будет юрисдикция кантона Цуг, то можно представить, какая технология при этом закладывается. Другой вариант - вариант Беларуси.

На уровне обсуждений идет денонсация участия Украины в Энергетическом содружестве. Близкие к власти эксперты говорят, что присоединение к Энергетическому содружеству было “не слишком продуманным, слишком поспешным”. Понятно почему: Россия жестко выступает против подходов либерализации газового рынка. Членство Украины в Энергетическом содружестве создает юридические препятствия для собственно предлагаемых видов совместной деятельности (СП или консорциумы) Это противоречит подходам ЕС, потому что вместо создания конкурентной среды, мы усиливаем монополизм зарубежного поставщика. При этом нам навязывается такой угол виденья, что что-то отдавать России все равно придется. Рекламируется дань плохой традиции. Торг у нас всегда шел, нужно что-то отдать для того, чтобы получить приемлемую цену на газ. По-другому договариваться просто не пробовали.

Если мы взглянем на пример других стран, которые покупают у Газпрома газ, то мы этого не увидим. Что Польша отдает Газпрому? А Словакия? Германия или Италия в принципе имеют другую систему отношений. Там подобные торжища невозможны. А в рамках избранной модели бизнес-эксплуатации существующей газовой зависимости украинская сторона всегда обречена на проигрыш. И результат в том, что каждая новая система договоров на межправительственном или корпоративном уровне хуже предыдущих. Сегодня на кону стоит практически все.

Иван Дияк, вице-президент концерна “Укргазпром” и экс-советник Виктора Ющенко и НАК "Нафтогаз" : ЧТО ЭТО ЗА ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ “СОВМЕСТНЫЕ” ПРЕДПРИЯТИЯ ЧУЖОГО ГОСУДАРСТВА КОНТРОЛИРУЮТ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАЗ СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ? Меня тяжело чем-то удивить, но такого проекта соглашения в Украине еще не было... Россия умела пользоваться газовым ресурсом. Еще в 1985 году я был на секретном совещании, где председатель Госплана говорил, что СССР должна стать монопольным поставщиком газа в Европу и уменьшить влияние Штатов. Они могут давать плату, большую канцлерской и дружить с лидерами европейских стран. О путинских планах “мочить” Украину по полной программе, я знал через свои связи и в канун кризиса 2006 года, и в канун кризиса 2009 года, о чем сообщал тогда властям.

То, что предлагается сейчас соглашением, – полная зависимость. Украина не имеет права ни на что. Ни на формирование цены на транзит, ни на установление внутренних цен. И это все должно согласовываться на межгосударственном уровне. Украина не имеет права вмешиваться. Это продажа всего! Что это будет тогда за государство, в котором непонятные “совместные” предприятия чужого государства контролируют все, включая газ собственной добычи?! Но одновременно я хотел бы упрекнуть и нас. С самого Дня независимости мы знали, чего можно ожидать от России. Мы намечали цели и ставили задачи по дивересификации и снижению потребления. - И ничего не выполняли.

P.S. Вчера председатель Газпрома Алексей Миллер заявил, что новогодних подарков не будет, соглашение о новых ценах на газ с Украиной до конца года не подпишут. Некоторые украинские эксперты уже успели утешиться этой новостью, потому что в новых реалиях каждый “провал” переговоров с РФ значит, что украинская власть еще ничего не сдала. Но еще не поздно. Впрочем, сегодня пресс-секретарь головы КМУ Виталий Лукьяненко заявил, что формируется делегация для участия в переговорах относительно заключения между правительствами Украины и России соглашения о расширении сотрудничества в газовой сфере. Во главе комиссии - министр энергетики Юрий Бойко. Я начала обзванивать народных депутатов Украины - членов Партии регионов, чтобы задать им лишь два вопроса. Первое: будете ли вы снимать запрет на приватизацию ГТС? Второе: ратифицируют ли в парламенте соглашение, проект которого был описан выше? Мобильные телефоны спикеров фракции регионов, слова которых еще чего-то стоят, молчали. Трубки взяли лишь Вадим Колесниченко и Василий Киселев. Такие нардепы, которым, скажем так, в смысле репутации терять ничего. "Вы будете голосовать за изменение закона о “Трубопроводном транспорте”, чем откроете России путь приватизации нашей ГТС", - спросила я. Вадим Колесниченко сначала рассказал, как Европа не считается с нашими потребностями, рассказал, как они строят Северный и Южный потоки, а затем сказал, что проголосуют за то, что будет на благо государству. А Василий Киселев не церемонился: “Конечно, вся фракция проголосует. Нужно продавать, чтобы потом не пришлось отдавать даром”.

Маша Мищенко