Украина и Евроюст парафировали соглашение

Украина и Европейская организация по вопросам юстиции (Евроюст) парафировали проект Соглашения о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, парафирование состоялось 8 декабря в г. Гааге (Королевство Нидерландов) по результатам переговоров, во время которых сторонами были окончательно согласованы позиции и проект Соглашения. С этой целью в Гаагу была отправлена делегация Украины во главе с Правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Валерией ЛУТКОВСКОЙ.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что после ратификации Соглашения будет создана правовая основа для использования нашим государством возможностей Евроюста по быстрому обмену информацией, координации действий у противодействия трансграничной преступности, содействию сбору доказательств.

Такое сотрудничество, по словам министра, поднимет на новый уровень эффективность деятельности компетентных органов Украины и Европейского Союза в расследовании и преследования тяжких преступлений транснационального характера.

Министр также напомнил, что Европейская организация по вопросам юстиции была создана по решению Совета ЕС от 28 февраля 2002 года в целях усиления борьбы с тяжкой преступностью. Задачей Евроюста является содействие органам уголовного преследования в ЕС в совместных действиях в борьбе против серьезной трансграничной преступности, включая компьютерные преступления, мошенничество и коррупцию, отмывание денег и преступления против окружающей среды. В первую очередь, деятельность Евроюста имеет своей целью упрощение обмена информацией, предоставление правовой помощи и выдачу правонарушителей.