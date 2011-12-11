Чиновник попытался отдать землю крестьянам
17:05, 11 декабря 2011Общество
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Версия херсонской прокуратуры
Херсонская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Голопристанского райотдела земельных ресурсов и Голопристанской райгосадминистрации за попытку незаконно передать в частную собственность 185 га земли.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, чиновники способствовали незаконной передаче из государственной в частную собственность земельных участков на территории Рыбальченского сельсовета общей площадью свыше 185 га в интересах членов одного из фермерских хозяйств.
Своими действиями чиновники нанесли убытки государственным интересам в сумме более чем 312 тыс. грн.
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