Чиновник попытался отдать землю крестьянам

Херсонская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Голопристанского райотдела земельных ресурсов и Голопристанской райгосадминистрации за попытку незаконно передать в частную собственность 185 га земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, чиновники способствовали незаконной передаче из государственной в частную собственность земельных участков на территории Рыбальченского сельсовета общей площадью свыше 185 га в интересах членов одного из фермерских хозяйств.

Своими действиями чиновники нанесли убытки государственным интересам в сумме более чем 312 тыс. грн.