Сельский голова обещал посодействовать с земельным участком за $ 8 тыс

Сотрудники ГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области задержали председателя одного из сельсоветов во время получения взятки в размере 8 тыс. дол.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Согласно сообщению, незаконное вознаграждение должностное лицо требовало за содействие в выделении земельного участка под строительство.

Собранные материалы направлены в прокуратуру Николаевской области, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины «Получения взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или совмещенное с вымогательством взятки».