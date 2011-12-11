В Киеве задержали автомобильных воров: все трое - «гости города»

В Киеве сотрудники оперативно-поискового отдела столичного уголовного розыска задержали трех автомобильных воров.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью, все трое – «приезжие одной из соседних стран».

Задержание состоялось на улице Народного Ополчения в Соломенском районе.

«Незадолго до этого трое «гостей», с помощью электронного сканирующего устройства, открыли на автостоянке одного из известных столичных супермаркетов машину «Нисан-Мурано» и похитили оттуда портмоне с деньгами и банковскими карточками», - сообщили в милицейском главке.

По словам стражей порядка, в задержанных изъята украденная вещь, упомянутое устройство, а также дорогой ноутбук, который, как признались злоумышленники, они также похитили из чужой машины – накануне в Одессе.

Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Киева.