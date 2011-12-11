У Попова обещают остановить скандальное строительство многоэтажки

Киевская городская государственная администрация обещает остановить скандальное строительство многоэтажного дома возле детского сада №550 на проспекте Петра Григоренко, 20-Б.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Александр ПОПОВ (председатель КГГА – УНИАН) поручил мне срочно изучить ситуацию вокруг данного скандального строительства, и сейчас я со всей уверенностью вам говорю: дома на этом месте не будет. Что именно должно разместиться на месте бывшей строительной площадки – парк, детские или спортивные площадки – решать вам», – отметил М.КУЧУК во время общения с жителями микрорайона.

Также заместитель председателя КГГА сообщил, что застройщик в течение двух недель уберет строительный забор с этого участка и выполнит его благоустройство.