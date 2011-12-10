На Киевщине поймали казаха, которого обвиняют в терроризме
21:17, 10 декабря 2011Общество
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Решается вопрос об экстрадиции
На Киевщине поймали гражданина Казахстана, подозреваемого в терроризме, говорится в сюжете ТСН.
22-летнего иностранца на родине обвиняют в организации взрывов, призывах к терактам и вербовке добровольцев для войн в "горячих точках".
В настоящий момент правоохранители выясняют, что этот мужчина делал в Украине.
Одновременно решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
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