В Харькове ищут мужчину, который украл «приемную депутата»

Харьковская милиция начала поиск мужчины, который похитил палатку участников акции чернобыльцев.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, заявление об открытом завладении палаткой, которое поступило в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции около 13.30, было должным образом зарегистрировано в журнале райотдела.

Правоохранители проводят мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, устанавливают и опрашивают свидетелей события. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Как сообщал УНИАН, в Харькове неизвестный похитил палатку, которую чернобыльцы планировали установить в рамках акции в знак протеста против невыплаты пенсий по решениям судов.

Мужчина схватил палатку, которая лежала на земле в собранном состоянии, и побежал от здания Госпрома в направлении метро «Университет». По словам одного из организаторов акции Владимира ПРОСКУРИНА, палатка, которую предусматривалось установить в парковой зоне на площади Свободы, является собственностью народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА. Палатку планировалось использовать в качестве общественной приемной этого депутата.

Сегодня, 8 декабря, в Харькове началась бессрочная акция протеста чернобыльцев.