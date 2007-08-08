Азаров: аварийность зависит не от фамилии министра

Аварийность на железных дорогах Украины происходит вследствие катастрофического износа основных фондов, который на сегодняшний день составляет 85%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета Министров Украины заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что аварийность «зависит не от фамилии министра, а от того, как государство занимается обновлением и модернизацией».

Как сообщал УНИАН, по данным Секретариата Президента, только за июль 2007 года на железных дорогах Украины произошло две катастрофы и ряд серьезных инцидентов.