Азаров: аварийность зависит не от фамилии министра
11:07, 08 августа 2007Общество
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Изношенность ж/д фондов составляет 85%
Аварийность на железных дорогах Украины происходит вследствие катастрофического износа основных фондов, который на сегодняшний день составляет 85%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета Министров Украины заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.
При этом он отметил, что аварийность «зависит не от фамилии министра, а от того, как государство занимается обновлением и модернизацией».
Как сообщал УНИАН, по данным Секретариата Президента, только за июль 2007 года на железных дорогах Украины произошло две катастрофы и ряд серьезных инцидентов.
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