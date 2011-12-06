Донецкие чернобыльцы приглашают Януковича в палатку

В Донецке голодающие чернобыльцы приглашают посетить их палаточный городок Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который сегодня находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

Об этом сообщил УНИАН член инициативной группы голодающих Александр ПУЧКОВ.

По его словам, минувшая ночь прошла в городке спокойно, никто из голодающих госпитализирован не был. «Голодовку продолжают 17 человек», - уточнил он.

Как сказал А.ПУЧКОВ, протестующие хотели бы каким-то образом выйти на связь с В.ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы напомнить о своих требованиях.

«Мы его приглашаем, и конечно, хотелось бы с ним встретиться, но мы знаем, что он к нам все равно не приедет. Пусть бы тогда хоть представителя прислал», - добавил А.ПУЧКОВ.