Попов: На Троещине будет и скоростной трамвай, и метро

На Троещине будет и скоростной трамвай, и метро. Об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время прямого эфира на телеканале «Киев».

В частности он отметил, что трамвайное сообщение - это лишь частичное решение транспортной проблемы для жителей Троещины, потому городская власть в любом случае не отказывается от строительства метрополитена.

«Если раньше рассматривался вопрос - или строительство метрополитена или трамвайных путей, то сейчас я могу сказать, что на Троещине будет и трамвай, и метро», - сказал Александр Попов.

В следующем году в планах власти завершить сооружение Подольско-Воскресенского моста и продолжить работы по строительству метрополитена. Сегодня городская власть рассматривает несколько вариантов финансирования этих работ. В частности, это может быть и бюджетное финансирование, и сотрудничество с бизнесом на условиях государственно-частного партнерства.

«Мы сейчас активно ведем консультации с нашими партнерами, финансовыми организациями и банками Российской федерации и с японской стороной. Находясь в командировках за рубежом, я убедился, что бизнес и власть - надежные партнеры. Также хочу отметить, что неважно за какие средства будет построен этот участок метро, стоимость проезда в нем будет такая же, как и на остальных ветках метрополитена», - сказал Александр Попов.