Новый саркофаг в Чернобыле построят французы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определил французский консорциум Novarka победителем тендера по сооружению нового безопасного конфаймента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

«Тендерные процедуры завершены. Победителем признан консорциум Novarka, и в неделю после 17 сентября ... будет подписан контракт на строительство конфаймента», - сказал министр.

Он также сообщил, что в это же время планируется подписать контракты с компанией Holtec (США) на достройку сухого хранилища отработавшего ядерного (СХОЯТ-2) топлива на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ по результатам визита 17-18 июля в Лондоне, где он возглавлял правительственную делегацию на заседании Ассамблеи доноров Счета ядерной безопасности ЕБРР и Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", сообщал, что ассамблея утвердила финансирование Чернобыльских программ в размере около 1 млрд. долл. Доноры дали согласие на заключение контрактов с концерном Novarka для строительства конфаймента на сумму 490 млн. евро, на строительство Holtec Int. хранилища для хранения отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС, в том числе на выделение 7 млн. евро для завершения строительства завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Справка УНИАН. ЕБРР объявил тендер на проектирование, строительство и ввод конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС еще в марте 2004 года. Стоимость коммерческого предложения Novarka в составе Vinci Construction Grands Projets и BOUYGUES (оба - Франция) составила 271,1 млн. евро и 128,1 млн. долл. (около 472,3 млн. долл.), консорциума в составе ассоциации "Интербудмонтаж" (Украина) и CH2M Hill (США) - 584,2 млн. долл.

В конце 2006 года Ассамблея доноров согласовала продление сроков подведения итогов тендера на строительство нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС. Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" до ноября 2006 года должно было заключить контракт на разработку проекта конфайнмента объекта "Укрытие".

Основными функциями конфайнмента является обеспечение в течение 100 лет защиты персонала ЧАЭС, населения и окружающей среды от влияния источников ионизирующего излучения, связанного с существованием объекта "Укрытие", создание условий для преобразования объекта в экологически безопасную систему.

Власти Украины надеются до 2010 года завершить работы по выводу из эксплуатации 1, 2 и 3 энергоблоков ЧАЭС, созданию системы обращения с радиоактивными отходами, завершить строительство и ввести в эксплуатацию конфаймент, усовершенствовать систему социальных гарантий работников ЧАЭС и жителей города Славутич.

Holtec International (США) объявила, что в августе 2007 года начинает работы по завершению проекта строительства сухого хранилища отработавшего ядерного топлива - 2 (СХОЯТ) на Чернобыльской АЭС. Стоимость работ компания оценивает в 190 млн. евро.