СНБО перед выборами рассмотрит развитие атомно-промышленного комплекса

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании в сентябре намерен отдельно рассмотреть вопросы дальнейшего развития атомной энергетики и промышленности, включая проблемы развития ядерной и радиационной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель секретаря СНБО Юрий ПРОДАН.

При этом он вновь указал на то, что у СНБО возникают сомнения относительно предложенного правительством механизма консолидации атомно-промышленных активов в государственном концерне «Укратомпром», в частности о целесообразности включения в состав концерна таких стратегических предприятий, как НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Турбоатом».

Справка УНИАН. 14 марта 2007 года Кабинет Министров Украины утвердил устав государственного концерна «Укратомпром» с уставным фондом 21 млрд. грн.

Концерн образован с целью защиты интересов государства в атомно-промышленном комплексе. В состав концерна включены ГП “НАЭК “Энергоатом”, ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат”, ГП “Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд”, ГП “Смолы”, ГП “Днепропетровский завод прецизионных труб”, Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии, а также ОАО «Турбоатом» (предприятие внесено в перечень участников концерна, определенных постановлением Кабмина от 29 декабря 2006 года).