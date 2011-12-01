Киевсовет отклонил два протеста прокуратуры на решения о передаче частным структурам в аренду более 10 га земли на Днепровской набережной, 14.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие проекты решений были рассмотрены сегодня на сессии Киевсовета.

Одним из протестов прокуратуры столицы требовалось отменить решение горсовета от 9 июля 2009 года «Об утверждении проекта водоохранной зоны реки Днепр на территории землеотвода ООО«Левобережье Плюс» на Днепровской набережной, 14, в Дарницком районе Киева». Согласно этому решению, ООО «Левобережье Плюс» получило в аренду на 25 лет земельный участок площадью 7,03 га на Днепровской набережной, 14, из них 0,97 га водной акватории, для строительства и эксплуатации культурно-оздоровительного центра со стоянкой для лодок .

Прокуратура требовала отменить решение как содержащее необоснованные ссылки на ст. 88 Водного кодекса и градостроительную ситуацию, которая сложилась. Кроме того, прокуратура отмечает, что согласно Генплану, не предусмотрено изменение границ береговой полосы. В то же время в Генплане указанный земельный участок отнесен к зоне охраняемого ландшафта, на котором запрещаются градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования.

Этот протест депутаты отказались удовлетворить, ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины от 16.04.09, в котором указано, что органы местного самоуправления не могут отменять свои предыдущие решения, вносить в них изменения, если согласно предписаниям этих решений возникли правоотношения, связанные с реализацией определенных субъективных прав и охраняемых законом интересов, и субъекты этих правоотношений возражают против их изменения или прекращения.

По информации Киевсовета, ООО «Левобережье Плюс» уже осуществило определенные работы на отведенной территории, а кроме того, отсутствует его согласие на отмену решения горсовета от 9 июля 2009 г. в связи с протестом прокуратуры.

Отклонение протеста поддержали сегодня 71 из 102 зарегистрированных в зале депутатов горсовета.

Другой протест прокуратуры Киева - на решение горсовета от 23.10.2003 года «О предоставлении и изъятии земельных участков...», согласно которому ООО «Информационное агентство«Вільна Україна» в аренду на 25 лет передано 4,76 га на Днепровской набережной, 14, для строительства и эксплуатации еще одного культурно-оздоровительного комплекса, также со стоянкой для лодок. Причем 1,17 га отведенной земли - это зона водной акватории. Как отметили в прокуратуре, эта земля относится к водным объектам общегосударственного значения, право распоряжаться которыми принадлежит Кабинету министров Украины, а не местным органам власти. А значит, Киевсовет действовал вне пределов своих полномочий, принимая данное решение в 2003 году.

В то же время Киевсовет не согласен с позицией прокуратуры и, ссылаясь на другие законодательные акты Украины, настаивает на том, что не вышел за пределы своих полномочий, а следовательно, считает невозможным удовлетворить протест.

Против удовлетворения протеста на это решение высказались 74 из 102 зарегистрированных в зале депутатов горсовета