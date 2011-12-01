Ландик запретил своим адвокатам общаться с журналистами

Депутат Луганского городского совета Роман ЛАНДИК, обвиняемый в избиении девушки, запретил своим адвокатам общаться с журналистами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после завершения сегодняшнего судебного заседания по его делу.

На вопрос журналистов о причинах такого решения Р.ЛАНДИК ответил: "Потому что вы слишком много врете". Когда его выводили конвоиры, в коридоре он также сказал, что намерен подать в суд на журналистов за клевету и опубликование неправдивой информации.

Сегодня в суде, как и в предыдущих заседаниях, все свидетели использовали одинаковые формулировки в показаниях, которые были даны ими после просмотра видео конфликта на этапе следствия. Свидетели заявляют, что фразы «пресекали действия», «конфликт исчерпан», «нарушен общественный порядок» - давали следователи, а они просто соглашались. После опроса очередного свидетеля Р.ЛАНДИК потребовал, чтобы прокуратура возбуждала уголовные дела в отношении свидетелей, которые дают ложные показания.

Также судья Елена ПОПОВА удовлетворила просьбу Р.ЛАНДИКА и приобщила к материалам дела его заявление о привлечении к ответственности пострадавшей Марии КОРШУНОВОЙ за попытку его убийства и порчу имущества.

Суд также поддержал ходатайство адвокатов Р.ЛАНДИКА о вызове лечащих врачей М.КОРШУНОВОЙ в суд, поскольку их показания расходятся с показаниями врача «скорой помощи», который производил первичный осмотр М.КОРШУНОВОЙ в райотделе милиции и уже давал показания в суде. Врач «скорой» не подтвердил сотрясение, которое потом появилось у М.КОРШУНОВОЙ в больнице.

Следующее заседание суда состоится завтра, 2 декабря, в 11.00.