Транзит газа через Украину сократился на 17%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июле сократила транзит природного газа по территории Украины на 17,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 62,823 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В июле ДК “Укртрансгаз”, по оперативным данным, сократила транзит природного газа по территории Украины на 20,5%, по сравнению с июлем 2006 года, до 8,116 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", причиной снижения объемов транзита газа через территорию Украины в 2007 году стало сокращение отбора природного газа потребителями европейских стран в результате аномально теплой погоды.

В 2006 году ДК «Укртрансгаз» протранспортировала в страны Европы 113,8 млрд. куб. м. природного газу, что на 7,7 млрд. кубометров меньше, чем в 2005 году. Объем транзита природного газа в страны СНГ в 2006 году составил 14,7 млрд. кубометров, что на 0,2 млрд. куб. м меньше, чем в 2005 году.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.