Украина сократила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июле сократили добычу природного газа на 0,35%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 11,987 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В июле украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, сократили добычу природного газа на 3,8%, по сравнению с июлем 2006 года, до 1,648 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 1,4%, по сравнению с 2005 годом, до 20 млрд. 835,6 млн. кубометров, в т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” увеличили добычу на 0,7% – до 19 млрд. 316,7 млн. кубометров.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК "Укргазвыдобування", ОАО "Укрнафта" и ГАО "Черноморнефтегаз", входящие в состав НАК "Нафтогаз Украины".