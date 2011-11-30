Эксперт: вокруг Черноморского флота много конфликтов

Проблемы, связанные с базированием Черноморского флота РФ, возникают потому, что Россия не рассматривает соглашение о статусе его пребывания на территории Украины как международное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА, отвечая в Севастополе на вопрос журналистов, каким образом влияет на безопасность Черноморского региона наличие базы Черноморского флота России на территории Украины.

Эксперт отметил, что вокруг Черноморского флота России существует много конфликтов. «Эти конфликты заложены самими соглашениями (речь идет о трех так называемых «базовых» соглашениях по Черноморскому флоту, подписанных в мае 1997 года главами правительств Украины и России - УНИАН). В соглашениях не было четко прописано, какой порядок инспекции на объектах ЧФ, какие обязательства ЧФ принимает по экологической безопасности, не был решен вопрос передачи навигационной системы», - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

«Фактически, проблема заключается в том, что Россия, собственно, не рассматривает соглашение о статусе пребывания ЧФ на территории Украины как международное соглашение. Она рассматривает его как внутреннюю договоренность между двумя сторонами», - подчеркнул он.

Как пример эксперт прокомментировал вопрос аренды российским флотом базы на территории Украины (ЧФ РФ находится на территории Украины на условиях аренды, ежегодно выплачивая Украине более 97 млн. дол. Однако «живых» денег Украина не получала и не получает, ей списывается задолженность за потребленный в начале 1990-х российский природный газ - УНИАН): «Вопрос аренды должен иметь экономический смысл, а не политический. Именно поэтому Севастополь не получает ни одного доллара за пребывание ЧФ. Согласно международному праву, если аренда – это экономическая категория, то тогда цена за аренду увеличивается в несколько раз», – отметил Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.