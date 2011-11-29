Чернобыльцам, что сидят под Кабмином, уже понадобилась помощь врачей
17:47, 29 ноября 2011Общество
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Рядом дежурит бригада "скорой"
Возле Дома правительства организовано дежурство бригады скорой помощи для обеспечения медицинского обслуживания участников акции протеста чернобыльцев.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в соответствии с нормативными документами, при проведении мероприятий с участием большого количества людей предусмотрены меры безопасности, в том числе и обеспечение предоставления медицинской помощи.
По информации врачей «скорой», зарегистрировано несколько случаев обращений граждан по поводу повышения артериального давления. Медицинская помощь оказана на месте. Случаев госпитализации не было.
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