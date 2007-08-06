Пресс-конференция на тему слияния в холдинг “Главред-медиа”, “Газеты по-киевски” и УНИАН

Сегодня в 14.30 в УНИАН с трансляцией на “5-м канале” состоится пресс-конференция на тему: “О слиянии в единый холдинг “Главред-медиа”, “Газеты по-киевски” и УНИАН”.

Участники пресс-конференции: президент информационного агентства УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО, президент холдинга “Главред-медиа” Виктор ШЛИНЧАК, заместитель председателя правления “Газеты по-киевски” Сергей САЙ-БОДНАР.