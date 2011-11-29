Комитет ВР требует расследовать убийство директора телерадиокомпании

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации требует от правоохранительных органов немедленного и объективного расследования смерти руководителя Кировской телерадиокомпании КТК (Луганская область) Сергея Лободы.

Об этом заявил председатель комитета, член фракции БЮТ-Батьківщина Андрей ШЕВЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

По его словам, распространенная в СМИ информация о том, что убийство С.Лободы могло быть связано с переделом собственности, требует немедленной реакции правоохранителей и максимальной гласности в ходе расследования.

А.ШЕВЧЕНКО сообщил, что на ближайшем заседании комитета он будет инициировать рассмотрение данного вопроса.

«Эта смерть, как и много других преступлений против журналистов, - следствие того, что власть и стражи порядка крайне неудовлетворительно расследуют предыдущие преступления против журналистов и работников медиа-бизнеса», - подчеркнул А.ШЕВЧЕНКО и напомнил, что власть до сих пор не расследовала убийство харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, многочисленные случаи избиения журналистов, не говоря уже о деле Георгия Гонгадзе.

Депутат заявляет, что в Комитете ВР по вопросам свободы слова и информации обеспокоены такой тревожной тенденцией. «Физические преступления против журналистов – это худшая форма цензуры из всех возможных форм цензуры, существующих в мире, и грустно видеть, что Украина до сих пор остается страной, где журналистам работать опасно», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, тело погибшего руководителя Кировской телерадиокомпании КТК С.Лободы найдено по месту его проживания в Луганской области. Возглавляемая им телекомпания занимается ретрансляцией телеканалов в городе Кировск (Луганская область).

По данным пресс-службы УМВД в Луганской области, убийство произошло 21 ноября. На данный момент работники милиции проводят розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к убийству.

По информации алчевской газеты «Неделя+», С.Лобода скончался от удара по голове тяжелым предметом.

«Тело погибшего обнаружили в районе его гаража. По информации местных стражей порядка, убийцы пока неизвестны. В Кировске появились слухи, что убийство связано с переделом собственности, якобы готовился рейдерский захват телерадиокомпании», - пишет газета.